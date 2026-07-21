UN CORPO CHE NON REGGE IL RITMO. Alessandro Buongiorno dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro e resterà fuori tra 3 e 4 mesi, con il rischio secondo il Corriere dello Sport di arrivare fino a ottobre. È l’ottavo stop fisico in due stagioni al Napoli, dopo una 202526 chiusa con 33 presenze in Serie A e un voto medio di 6.7, inferiore ai 7.3 della stagione precedente. Il club, per ora, punta su Rafa Marin e sull’adattamento di Mathias Olivera, ma il vero nodo è capire se questa fragilità cronica debba pesare sulle scelte di mercato di Manna e Allegri. Quali sono i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno dopo l’operazione al ginocchio e chi lo sostituirà nel Napoli?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Buongiorno si opera e si sfoga sui social: «Adda passà ‘a nuttata»

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