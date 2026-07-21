Buongiorno sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime 48 ore. Si prevede che il recupero richiederà circa quattro mesi, portando il difensore centrale del Napoli a rimanere fuori dal campo fino a novembre. L’atleta sta affrontando un lungo periodo di infortuni che lo ha limitato nelle ultime settimane. Il club ha annunciato il programma di intervento senza ulteriori dettagli sui tempi di riabilitazione.

Buongiorno sarà operato nelle prossime 48 ore. Potrebbero essere addirittura quattro i mesi di stop per Alessandro Buongiorno il difensore centrale del Napoli che ormai convive con gli infortuni. Si ferma spesso, anche se ci tiene a fare sapere che nel biennio è stato uno dei calciatori più utilizzati anche da Conte. È certamente stato uno di quelli che più volte è finito in infermeria. Sarà operato nelle prossime 48 ore al ginocchio destro. Scrive il Corsport, con Fabio Mandarini, che lo stop sarà anche lungo: Allegri e il Napoli rischiano di perderlo per quattro mesi. “Il consulto con il professor Ramon Cugat, andato in scena ieri a Barcellona, ha confermato i timori e le sensazioni negative. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno potrebbe stare fermo quattro mesi, il rientro a novembre

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