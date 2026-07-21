Milano – È un Semillon di Tenuta Fiorano del 1971 e costa 150mila euro, probabilmente la bottiglia italiana più cara in circolazione. Il pezzo pregiato della sterminata carta vini di Arcane Wines, nuovo indirizzo di riferimento per appassionati e cultori del vino, al civico 15 di via Cerano, nel distretto Tortona. Una perla doverosa da citare, che tuttavia non racconta la filosofia del locale aperto la scorsa primavera da Fabio Cagnetti, 45enne marchigiano arrivato a Milano tre anni fa dopo varie avventure enologiche in Italia e in Europa, uno che nel mondo del vino “ha fatto di tutto, tranne il vignaiolo”. Non la racconta perché delle circ a 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buon vino a giusto prezzo: così Arcane Wines sfida la speculazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full video: Wise female veteran builds new home with help from government and CEO

Notizie e thread social correlati

Wines Experience, il vino italiano cerca nuove stradeA Londra si è conclusa la prima edizione di Wines Experience, un evento dedicato al settore del vino italiano.

Mandello, fuochi d'artificio e buon vino: l'addio a Dodo Bartesaghi come avrebbe voluto luiA Mandello del Lario si sono svolti i funerali di Dodo Bartesaghi, con fuochi d'artificio, fumogeni, una corona da re e vino offerto agli amici,...

Buon vino a giusto prezzo: così Arcane Wines sfida la speculazioneL’enoteca fondata da Fabio Cognetti in Tortona, partendo dalla sua cantina personale di oltre 4.000 bottiglie. Oggi a disposizione dei clienti secondo precise regole ... ilgiorno.it

Un collezionista del vino apre una super enoteca a MilanoIl posto giusto l’ho trovato a luglio scorso racconta Fabio Cagnetti. Un nome noto agli appassionati di vino, uno di quelli impallinati con le etichette introvabili, robe tutte da scoprire, che ... gamberorosso.it