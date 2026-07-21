Bruciano Sud e Isole In Calabria fuoco sul Pollino E a Catanzaro scatta l’interrogazione M5S sulle poche risorse

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi incendi stanno interessando il Sud, tra cui il Pollino in Calabria, mentre sul Nord si registrano temporali e grandinate. Attualmente sono 18 le città con bollino rosso per le alte temperature, che mercoledì scenderanno a 7. In Calabria, le fiamme si sono sviluppate nel cuore del Pollino, alimentate dal caldo intenso. A Catanzaro è stata presentata un’interrogazione al governo riguardo alle risorse disponibili per la lotta agli incendi.

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Il Sud nella morsa degli incendi, favoriti dal caldo estremo, mentre sul Nord è alle prese con temporali e grandinate. Salgono a 18 le città con bollino rosso, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. In Sardegna, i roghi hanno interessato migliaia di ettari di pascoli e colture andati in fumo, con animali morti, alveari, scorte di foraggio, strutture e capannoni bruciati. Le prime stime indicano danni per 10 milioni di euro ma, secondo Coldiretti, il conto è destinato a salire tanto che la sezione sarda della confederazione ha chiesto un intervento della Regione. Situazione difficile anche in Sicilia, dove è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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