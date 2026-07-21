Numerosi incendi stanno interessando il Sud, tra cui il Pollino in Calabria, mentre sul Nord si registrano temporali e grandinate. Attualmente sono 18 le città con bollino rosso per le alte temperature, che mercoledì scenderanno a 7. In Calabria, le fiamme si sono sviluppate nel cuore del Pollino, alimentate dal caldo intenso. A Catanzaro è stata presentata un’interrogazione al governo riguardo alle risorse disponibili per la lotta agli incendi.

Il Sud nella morsa degli incendi, favoriti dal caldo estremo, mentre sul Nord è alle prese con temporali e grandinate. Salgono a 18 le città con bollino rosso, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. In Sardegna, i roghi hanno interessato migliaia di ettari di pascoli e colture andati in fumo, con animali morti, alveari, scorte di foraggio, strutture e capannoni bruciati. Le prime stime indicano danni per 10 milioni di euro ma, secondo Coldiretti, il conto è destinato a salire tanto che la sezione sarda della confederazione ha chiesto un intervento della Regione. Situazione difficile anche in Sicilia, dove è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Catanzaro.

© Ilfattoquotidiano.it - Bruciano Sud e Isole. In Calabria, fuoco sul Pollino. E a Catanzaro scatta l’interrogazione M5S sulle (poche) risorse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte di fuoco e sangue nel Pontino: 3 chioschi bruciano a Sabaudia, poi 3 morti sulle stradeNella notte tra il 15 e il 16 maggio, nel territorio del Pontino sono stati registrati due eventi tragici.

Leggi anche: Aereo raschia la pista e ha un “tailstrike”: scatta l’atterraggio d’emergenza, l’aeroporto di Palma di Maiorca paralizzato per ore. Voli dirottati sulle isole vicine