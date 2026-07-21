Braccianti nei campi per 14 ore sotto il sole e i pesticidi per 3 euro l'ora | due arresti

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due imprenditori sono stati arrestati nell’agro aversano con l’accusa di aver impiegato braccianti, principalmente cittadini indiani irregolari, per turni di 14 ore sotto il sole e l’esposizione a pesticidi. I lavoratori ricevevano un compenso di circa 3 euro all’ora. L’indagine ha portato all’arresto dei due imprenditori coinvolti.

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Due imprenditori arrestati nell'agro aversano: i braccianti erano prevalentemente cittadini indiani ed irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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