Braccianti nei campi per 14 ore sotto il sole e i pesticidi per 3 euro l'ora | due arresti

Notizia in breve

Due imprenditori sono stati arrestati nell’agro aversano con l’accusa di aver impiegato braccianti, principalmente cittadini indiani irregolari, per turni di 14 ore sotto il sole e l’esposizione a pesticidi. I lavoratori ricevevano un compenso di circa 3 euro all’ora. L’indagine ha portato all’arresto dei due imprenditori coinvolti.