Braccianti nei campi per 14 ore sotto il sole e i pesticidi per 3 euro l'ora | due arresti
Due imprenditori sono stati arrestati nell’agro aversano con l’accusa di aver impiegato braccianti, principalmente cittadini indiani irregolari, per turni di 14 ore sotto il sole e l’esposizione a pesticidi. I lavoratori ricevevano un compenso di circa 3 euro all’ora. L’indagine ha portato all’arresto dei due imprenditori coinvolti.
Due imprenditori arrestati nell'agro aversano: i braccianti erano prevalentemente cittadini indiani ed irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lavoravano nei campi per 10 o 14 ore al giorno, senza riposo settimanale e senza potersi assentare neppure in caso di malattia. La paga era di circa 3 euro l’ora, con pause di pochi minuti e il divieto di usare il telefono. I braccianti - di nazionalità indiana e irr facebook
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