Nel 2026, le famiglie possono detrarre le spese per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali per i figli a carico. La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti durante l’anno. Non sono specificati limiti di importo o soglie massime. La possibilità di detrazione si applica anche alle spese già sostenute nel corso dell’anno precedente.

Anche nel 2026 le famiglie possono portare in detrazione le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si tratta di un bonus che spetta sotto forma di sconto fiscale Irpef anche ai genitori per gli acquisti effettuati nell’interesse dei figli a carico. Come funziona il bonus per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. La detrazione Irpef per i mezzi di trasporto pubblico è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies del TUIR e consente di recuperare il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti. Riguarda quindi esclusivamente i titoli di viaggio che consentono un utilizzo continuativo del servizio per un determinato periodo di tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus trasporti pubblici per figli a carico: quanto spetta ai genitori nel 2026

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