Centri estivi attesa per il bando del bonus Inps 2026 | a chi spetta e come accedere ai fondi pubblici
Il bando del bonus Inps 2026 per i centri estivi è ancora in attesa di pubblicazione. I fondi statali, gestiti dai comuni, sono destinati alle famiglie che vogliono iscrivere i figli ai centri estivi. Per accedere ai fondi, bisogna rispettare i requisiti stabiliti e seguire le procedure indicate nelle comunicazioni ufficiali. Nessuna data ufficiale di apertura è ancora stata annunciata, e le modalità di richiesta saranno comunicate successivamente.
I comuni gestiscono i fondi statali per agevolare le famiglie che vogliono mandare i figli nei centri estivi. I bandi verranno pubblicati probabilmente tra giugno e luglio, ma le risorse non bastano per tutti: per questo c'è attesa per il bonus Inps, un contributo rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il bando per quest'anno però non è stato ancora pubblicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Bonus centri estivi 2026 Inps, requisiti e soglie Isee. Chi può ottenerlo? Muoversi ora per non sbagliareAnche se le scuole sono ancora in pieno svolgimento e il clima non suggerisce l’arrivo delle vacanze, le famiglie italiane devono già prepararsi per...
Bonus centri estivi 2026: scatta il bando per le famiglie del Sud EstÈ stato pubblicato il bando per il bonus centri estivi 2026 destinato alle famiglie del Distretto Sud Est.
Temi più discussi: TRIESTE | LISTE D’ATTESA PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI, IL PD: CONVENZIONI CON LE SOCIETÀ SPO…; Le graduatorie provvisorie per i Centri Estivi CRI e CRE 2026; Caos assegnazione centri estivi: Problemi con le mail automatiche, alcune non sono partite; Centri estivi a Follonica, estate da oltre 4mila euro per le famiglie con due figli.
In attesa che dalla Regione arrivi il fondo governativo per le non autosufficienze, il Comune di Bergamo ha scelto di anticipare il fondo FNA con 60 mila euro per garantire l’estate (attività nei centri estivi) a bambini con elevata intensità assistenziale facebook
Centri estivi e disabilità: quando l’estate rischia di diventare una stagione di esclusioneIl CNDDU denuncia difficoltà di accesso ai centri estivi per bambini con disabilità, richiedendo un modello di inclusione strutturale e un Patto Educativo di Continuità Inclusiva per garantire uguali ... maremmanews.it
Bonus centri estivi 2026 in arrivo, ecco quando e per chiCentri estivi 2026, in arrivo il bonus per le famiglie. Ecco quali sono le opportunità per risparmiare sul costo totale. money.it