Centri estivi attesa per il bando del bonus Inps 2026 | a chi spetta e come accedere ai fondi pubblici

Notizia in breve

Il bando del bonus Inps 2026 per i centri estivi è ancora in attesa di pubblicazione. I fondi statali, gestiti dai comuni, sono destinati alle famiglie che vogliono iscrivere i figli ai centri estivi. Per accedere ai fondi, bisogna rispettare i requisiti stabiliti e seguire le procedure indicate nelle comunicazioni ufficiali. Nessuna data ufficiale di apertura è ancora stata annunciata, e le modalità di richiesta saranno comunicate successivamente.