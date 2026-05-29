Centri estivi attesa per il bando del bonus Inps 2026 | a chi spetta e come accedere ai fondi pubblici

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il bando del bonus Inps 2026 per i centri estivi è ancora in attesa di pubblicazione. I fondi statali, gestiti dai comuni, sono destinati alle famiglie che vogliono iscrivere i figli ai centri estivi. Per accedere ai fondi, bisogna rispettare i requisiti stabiliti e seguire le procedure indicate nelle comunicazioni ufficiali. Nessuna data ufficiale di apertura è ancora stata annunciata, e le modalità di richiesta saranno comunicate successivamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I comuni gestiscono i fondi statali per agevolare le famiglie che vogliono mandare i figli nei centri estivi. I bandi verranno pubblicati probabilmente tra giugno e luglio, ma le risorse non bastano per tutti: per questo c'è attesa per il bonus Inps, un contributo rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il bando per quest'anno però non è stato ancora pubblicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bonus centri estivi 2026 Inps, requisiti e soglie Isee. Chi può ottenerlo? Muoversi ora per non sbagliareAnche se le scuole sono ancora in pieno svolgimento e il clima non suggerisce l’arrivo delle vacanze, le famiglie italiane devono già prepararsi per...

Bonus centri estivi 2026: scatta il bando per le famiglie del Sud EstÈ stato pubblicato il bando per il bonus centri estivi 2026 destinato alle famiglie del Distretto Sud Est.

Temi più discussi: TRIESTE | LISTE D’ATTESA PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI, IL PD: CONVENZIONI CON LE SOCIETÀ SPO…; Le graduatorie provvisorie per i Centri Estivi CRI e CRE 2026; Caos assegnazione centri estivi: Problemi con le mail automatiche, alcune non sono partite; Centri estivi a Follonica, estate da oltre 4mila euro per le famiglie con due figli.

centri estivi attesa perCentri estivi e disabilità: quando l’estate rischia di diventare una stagione di esclusioneIl CNDDU denuncia difficoltà di accesso ai centri estivi per bambini con disabilità, richiedendo un modello di inclusione strutturale e un Patto Educativo di Continuità Inclusiva per garantire uguali ... maremmanews.it

centri estivi attesa perBonus centri estivi 2026 in arrivo, ecco quando e per chiCentri estivi 2026, in arrivo il bonus per le famiglie. Ecco quali sono le opportunità per risparmiare sul costo totale. money.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web