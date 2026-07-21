Da febbraio 2023, il Nouveau di BolognaFiere in piazza della Costituzione è stato utilizzato come sede provvisoria del Teatro Comunale di Bologna. La struttura ha ospitato rappresentazioni di opera e danza per oltre tre anni. Il presidente di BolognaFiere ha definito questa soluzione come transitoria e di grande dignità teatrale. La scelta ha permesso di mantenere attivo il calendario delle attività artistiche durante i lavori di ristrutturazione del teatro.

Una casa. Diversa. Ma pur sempre una casa. Per oltre tre anni. Opera e danza. Il Nouveau di BolognaFiere, in piazza della Costituzione, da febbraio 2023 è stata la sede provvisoria del Teatro Comunale di Bologna. Oltre 200 repliche tra recite, titoli in data unica e produzioni. Al posto così dell’attività congressuale si è ballato, ci si è emozionati, suonando e applaudendo. Anche la Sovrintendente Elisabetta Riva, salutando recentemente il Nouveau, ha sottolineato come in futuro si guarderà a questo periodo come a un’importante stagione che ha visto unite le istituzioni della città, il pubblico e i lavoratori della Fondazione. E in questo percorso la Fiera, insieme al Comune, è stata protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - BolognaFiere come casa. Il presidente Calzolari: «Una soluzione transitoria di grande dignità teatrale»

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