BolognaFiere come casa Il presidente Calzolari | Una soluzione transitoria di grande dignità teatrale

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da febbraio 2023, il Nouveau di BolognaFiere in piazza della Costituzione è stato utilizzato come sede provvisoria del Teatro Comunale di Bologna. La struttura ha ospitato rappresentazioni di opera e danza per oltre tre anni. Il presidente di BolognaFiere ha definito questa soluzione come transitoria e di grande dignità teatrale. La scelta ha permesso di mantenere attivo il calendario delle attività artistiche durante i lavori di ristrutturazione del teatro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una casa. Diversa. Ma pur sempre una casa. Per oltre tre anni. Opera e danza. Il Nouveau di BolognaFiere, in piazza della Costituzione, da febbraio 2023 è stata la sede provvisoria del Teatro Comunale di Bologna. Oltre 200 repliche tra recite, titoli in data unica e produzioni. Al posto così dell’attività congressuale si è ballato, ci si è emozionati, suonando e applaudendo. Anche la Sovrintendente Elisabetta Riva, salutando recentemente il Nouveau, ha sottolineato come in futuro si guarderà a questo periodo come a un’importante stagione che ha visto unite le istituzioni della città, il pubblico e i lavoratori della Fondazione. E in questo percorso la Fiera, insieme al Comune, è stata protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bolognafiere come casa il presidente calzolari una soluzione transitoria di grande dignit224 teatrale
© Ilrestodelcarlino.it - BolognaFiere come casa. Il presidente Calzolari: «Una soluzione transitoria di grande dignità teatrale»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

BolognaFiere, Calzolari resta presidente e rilancia il piano per il quartiere fieristicoDopo l’assemblea dei soci tenutasi la settimana scorsa, BolognaFiere ha confermato la nomina di Calzolari come presidente.

Innovazione, Calzolari (BolognaFiere): "A Bologna il futuro è già il presente"A Bologna, il Tecnopolo illustra come il futuro sia già presente, secondo le parole di Calzolari di BolognaFiere.

Argomenti più discussi: La nuova arena in Fiera sarà Unipol Hall: diventerà la casa della Virtus Bologna; Accordo BolognaFiere-Unipol per la Unipol Hall: sarà la nuova casa della Virtus Bologna.

bolognafiere come casa ilVirtus Bologna, la nuova Arena si chiamerà Unipol HallUnipol e BolognaFiere hanno siglato un’importante partnership che vede il gruppo assicurativo acquisire, in qualità di title sponsor, i naming rights del nuovo padiglione polifunzionale. L’innovativo. pianetabasket.com

BolognaFiere e Virtus, nasce il padiglione del futuroPosata ieri la prima pietra di Casa Virtus, ma non solo: il nuovo padiglione polifunzionale che sorgerà in Fiera a Bologna è destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento nazionale ed ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web