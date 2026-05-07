BolognaFiere Calzolari resta presidente e rilancia il piano per il quartiere fieristico

Dopo l’assemblea dei soci tenutasi la settimana scorsa, BolognaFiere ha confermato la nomina di Calzolari come presidente. La società ha annunciato anche l’intenzione di portare avanti il progetto di riqualificazione del quartiere fieristico, senza apportare modifiche alla guida dell’ente. La decisione conferma la volontà di mantenere la stabilità direzionale e proseguire con le attività in corso.

Dopo l’assemblea dei soci della scorsa settimana, BolognaFiere ricompone il proprio vertice all’insegna della continuità. Il consiglio di amministrazione ha infatti confermato Gianpiero Calzolari alla presidenza del gruppo, mantenendo lo stesso assetto del precedente mandato. Al suo fianco resta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Calzolari (BolognaFiere): “3000 espositori e tutto esaurito per Cosmoprof 2026”(Adnkronos) – “Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono positive: attendiamo 3000 espositori con una spiccata propensione internazionale,... Prato: l’hub fieristico del PSI rilancia il tessile europeoPrato si prepara a diventare il cuore pulsante del tessile europeo attraverso una proposta concreta di hub fieristico, avanzata dal Partito... Contenuti utili per approfondire BolognaFiere, l’assemblea dei soci nomina il board in carica fino al 2029: Valentina Marchesini entra nel CdaConfermati il presidente Calzolari e l’amministratore delegato Bruzzone. L'imprenditrice figlia di Maurizio Marchesini l'unica new entry nominata martedì dall'assemblea dei soci. Approvato il bilancio ... corrieredibologna.corriere.it BolognaFiere, ok da soci a bilancio con rinvio a nuovo dell'utile. Nominato nuovo CdAL'assemblea degli azionisti di BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha approvato il ... teleborsa.it