Nella notte tra lunedì e martedì, alle 3.10, il centro di Modigliana è stato svegliato da due forti boati. Un gruppo ha fatto esplodere un bancomat in pieno centro, provocando danni evidenti alla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali furti o arresti.

Modigliana, 21 luglio 2026 – Due boati hanno svegliato il paese di Modigliana, alle ore 3.10, nelle prime ore della giornata di martedì: si è trattato di un colpo esplosivo, da parte di una banda specializzata, nel pieno centro del paese. I malviventi hanno fatto saltare il bancomat della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese di via Garibaldi: i botti sono stati così potenti che, oltre a svellere il dispositivo, hanno fatto crollare il muro esterno dell’istituto di credito. I calcinacci e le lamiere contorte sono finiti in strada. Molti si sono svegliati: il boato è stato percepito anche a grande distanza, nel silenzio della notte, con molte finestre lasciate aperte per l’afa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boati nella notte a Modigliana: fatto esplodere il bancomat in pieno centro

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