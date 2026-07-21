Sono state annunciate le aziende finaliste della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma e vedrà coinvolte le imprese che si sono distinte in ambito di sostenibilità ambientale e innovazione. Sono stati inoltre assegnati Premi Speciali, i cui dettagli sono stati resi noti oggi. La lista completa delle finaliste e dei premiati è stata pubblicata ufficialmente.

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Sono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del “Blue Green Economy Award”, il riconoscimento promosso dall'Associazione For Human Community, nell'ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy. L'edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse alla valutazione, confermando la crescita del Premio, che aveva raccolto 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025. Aziende finaliste rigorosamente in ordine alfabetico: Nella categoria Sostenibilità Ambientale GRANDI IMPRESE: Decathlon Italia srl La Lucente SpA Ospedale Galeazzi S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blue Green Economy Award 2026, pubblicate le aziende finaliste e i Premi Speciali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BLUE GREEN ECONOMY AWARD 2025 | MENZIONI SPECIALI

Notizie e thread social correlati

Blue economy, cos’è e che differenza c’è con l’economia greenIl 22 giugno 2026, è stato pubblicato un articolo sulla blue economy e sull’economia green.

Italia Green Film Festival: I Premi SpecialiDurante la settima edizione dell’Italia Green Film Festival sono stati consegnati i primi premi speciali.

Si parla di: FORUM INNOVAZIONE & SOSTENIBILITÀ 2026 L'appuntamento italiano dell'innovazione sostenibile.

Blue Green Economy Award 2026, pubblicate le aziende finaliste e i Premi SpecialiSono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del Blue Green Economy Award, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione ... adnkronos.com

Blue Green Economy Award 2026, candidature fino al 31 maggio(Adnkronos) – Parte l’edizione 2026 del Blue Green Economy Award, promosso dall’Associazione For Human Community, iniziativa del network Comunicazione Italiana dedicata alle imprese e ai manager che ... msn.com