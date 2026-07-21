Durante un intervento in diretta a Mappatella Beach, sono stati rimossi ombrelloni e lettini posizionati illegalmente. La zona non ospita solo strutture ufficiali messe a disposizione gratuitamente dal Comune, ma anche numerose attrezzature abusive affittate a turisti e residenti a prezzi variabili tra cinque e dieci euro. Le autorità hanno eseguito un blitz per contrastare questa attività irregolare.

A Mappatella Beach non ci sono soltanto gli ombrelloni blu messi a disposizione dei bagnanti gratuitamente dal Comune di Napoli. Ci sono anche quelli che un gruppo di gestori abusivi fitta a cinque e dieci euro a ignari turisti ma anche agli stessi napoletani. Anzi, c’erano fino a quando con un blitz congiunto di polizia locale e carabinieri, sono stati sequestrati tredici ombrelloni, nascosti in un buco appositamente realizzato nella zona delle docce e dei servizi igienici, ventuno sedie di plastica, quattro sedie a sdraio, sei tavolini e almeno una cinquantina di bevande tra acqua, birre e bibite gasate, occultate all’interno di uno dei bagni chimici pubblici, diventato il deposito privato degli illegittimi padroni della spiaggia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Blitz in diretta contro il clan a Mappatella Beach a Napoli: via ombrelloni e lettini abusivi

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