Nuovo blitz della Finanza al Lido Mappatella | sequestrati ombrelloni e sedie di abusivi

Da napoli.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un sopralluogo, le forze dell’ordine hanno sequestrato ombrelloni e sedie di un’attività di noleggio abusiva al Lido Mappatella. Sono stati segnalati, ancora una volta, abusivi noti alle autorità che gestivano l’attività senza autorizzazione. L’intervento è stato condotto questa mattina da rappresentanti delle forze dell’ordine e politici locali. Le attrezzature sequestrate sono state rimosse dal sito.

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Stamattina, durante un sopralluogo effettuato dal deputato AVS Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere di Europa Verde della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci, sono stati segnalati nuovamente abusivi già noti alle forze dell’ordine che gestivano un’attività illegale di noleggio di ombrelloni e sedie. L’intervento della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale ha portato al sequestro di decine di sedie ed ombrelloni. «I responsabili dell’attività illecita sono stati denunciati per l’ennesima volta - dice il deputato Francesco Borrelli assieme al consigliere municipale Pascucci -. Le spiagge libere per le quali ci battiamo da anni sono destinate gratuitamente alla cittadinanza e non alle attività illegali e criminali. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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