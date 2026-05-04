Un centinaio di motociclisti in raduno per Alan | a vent' anni dalla scomparsa si ritrovano per onorare la memoria del caro amico

A venti anni dalla morte di Alan Monti, circa cento motociclisti si sono riuniti domenica in via Galassa a San Michele per ricordarlo. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati di moto che hanno condiviso il momento di commemorazione. La manifestazione si è svolta nella stessa località e giorno in cui si è tenuto il raduno. La commemorazione ha coinvolto amici e conoscenti di Alan.

A venti anni dalla tragica scomparsa di Alan Monti, il gruppo di amici, appassionati di moto, ha voluto ricordarlo la scorsa domenica con un raduno in via Galassa a San Michele. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canale All'amico, scomparso all'età di 24 anni, è stato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L'auto sui fondali del fiume recuperata dopo oltre vent'anni dalla scomparsaSi tratta di una Y10 che appartiene a un proprietario della provincia di Treviso ed era stata rubata nel 2004. 40 anni del Toro Club: la festa per onorare la memoria di Aldo AgroppiIl 28 marzo scorso, presso l’Agriturismo Cascina Rossa a Villanova d’Asti, si è svolta una celebrazione che ha unito passato e presente della...