Un bambino ha denunciato subito un episodio di molestia avvenuto al parco, ricevendo commenti di sostegno da parte di chi ha commentato l’accaduto. Secondo quanto riferito, il bambino ha avuto il coraggio di segnalare l’accaduto immediatamente, nonostante la giovane età. Le autorità stanno procedendo con le indagini, e sono state avviate le procedure previste per questi casi. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo all’identità del bambino o dell’individuo coinvolto.

"Il bambino è stato un eroe. Ha avuto la forza e il coraggio di segnalare subito l’accaduto e quello che ha fatto non è scontato, a dispetto della tenera età: chi subisce violenza, qualsiasi tipo di violenza, non è mai colpevole e non deve aver paura o provare vergogna nel parlare e denunciare ". La riflessione è quella di Selena Abatelli, tornando su quell’episodio che si sarebbe verificato sabato pomeriggio nel campetto da calcio del parco Kennedy, quando un adulto avrebbe avvicinato un bimbo di appena dieci anni e, secondo quanto riferito poi dal piccolo ai genitori, avrebbe intrattenuto un atteggiamento spinto e molesto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo molestato al parco: "E’ stato un eroe, ha avuto la forza di denunciare subito"

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Wrong love jerk cost her husband;reborn,she rushes into his arms,only to find he loved her 10years!

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