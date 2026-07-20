Un bambino di 10 anni che partecipava al Dream Day al Parco Kennedy è stato molestato da un uomo. Dopo l’accaduto, alcune persone presenti hanno inseguito il sospetto e lo hanno raggiunto in strada, dove è stato bloccato. La polizia è stata chiamata sul posto e ha preso in custodia l’uomo, che è stato portato in questura. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato.

FALCONARA Si stava divertendo, il bambino falconarese di 10 anni che nel tardo pomeriggio di sabato era al Parco Kennedy per il Dream Day organizzato da Selena Abatelli. Nel campetto del parco, intorno alle 19,30, si stava tenendo l’evento di mototerapia con quad e motocicli che solitamente si propone ai bimbi disabili. Il sorriso del piccolo però si è spento presto. La vicenda Vicino a lui, sulle gradinate, si è seduto un giovane originario del Bangladesh che all’apparenza voleva solo giocare e comunicare. Non parlava italiano, ma aiutandosi col traduttore di Google ha cercato di entrare in confidenza con il bambino. In pochi attimi, però, il 30enne ha cominciato ad importunarlo: lo ha abbracciato, ha tentato di palpeggiarlo e di toccarlo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Falconara, bimbo di 10 anni molestato al parco: pedofilo viene inseguito dai presenti. Braccato viene bloccato per strada

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