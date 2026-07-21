Bimbo di 3 anni gira in strada da solo | soccorso dagli automobilisti il padre non lo aveva visto uscire di casa

Un bambino di 3 anni è stato trovato da solo in strada a Benna, nel Biellese. Il piccolo, vestito solo con il pannolino, è stato avvistato mentre camminava sotto il sole da alcuni automobilisti. Il padre non si era accorto che il bambino fosse uscito di casa. Gli automobilisti hanno chiamato le forze dell'ordine per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno preso in custodia il bambino.

Un bimbo di 3 anni è stato soccorso mentre vagava da solo a Benna, nel Biellese. Il piccolo indossava solo il pannolino ed è stato visto dagli automobilisti mentre camminava sotto il sole. Il minore era uscito di casa mentre il papà dormiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lost everything in her past life. Reborn back to school days,she vows to protect her home this time!

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