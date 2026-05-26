Dramma all' alba | i genitori lo trovano morto in casa aveva solo 24 anni

All'alba di martedì, a San Giorgio Bigarello, un giovane di 24 anni è stato trovato morto in casa dai genitori. Secondo i Carabinieri, si è trattato di un suicidio. La tragedia si è consumata nel municipio dell'hinterland mantovano, a circa 20 chilometri dal lago di Garda. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso.

Dramma all'alba di martedì mattina a San Giorgio Bigarello, municipio dell'hinterland mantovano – letteralmente alle porte del capoluogo – e a una ventina di chilometri dal lago di Garda: è qui, come riferito dai Carabinieri, che un ragazzo di 24 anni si è tolto la vita, all'interno della propria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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L'Adieu - Téléfilm Complet - Drame Historique - Thomas JOUANNET & Mélanie DOUTEY - FP

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