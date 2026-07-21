Sabato 18 luglio 2026, un lupo è entrato nel giardino di una casa a Orbicciano, frazione di Camaiore, e si è avvicinato a un bambino di 2 anni che stava giocando. La cagnolina del bambino ha cercato di difendere il piccolo, affrontando l’animale e proteggendolo. Durante lo scontro, la cagnolina è stata uccisa dal lupo.

Sabato 18 luglio 2026 un lupo è entrato nel giardino di una casa di Orbicciano, frazione di Camaiore, puntando un bambino di 2 anni intento a giocare. Destiny, la sua cagnolina, ha affrontato l’animale, salvando il padroncino ma venendo uccisa nello scontro. L’aggressione a Orbicciano Secondo quanto ricostruito dal Tirreno, intorno alle 21:30 una coppia si stava apprestando a preparare una grigliata. La donna, Paula, era in cucina; l’uomo, Tommaso, era invece intento ad allestire la griglia in giardino, a pochi passi da suo figlio, che stava giocando con la sua cagnolina. La madre ha raccontato che il compagno avrebbe poi iniziato a sentire un guaito, “rendendosi conto di quello che stava accadendo pochi metri più in là”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo di 2 anni puntato da un lupo a Orbicciano, la sua cagnolina lo salva ma viene uccisa dall'animale

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