Caprese Michelangelo (Arezzo), 21 luglio 2026 – Nove mesi ed esattamente 279 giorni, tanto è trascorso oggi da quel 16 ottobre 2025, quando dal casolare nel bosco in località La Creta – un paio di chilometri dal capoluogo di Caprese Michelangelo – gli assistenti sociali dell’Unione dei Comuni della Valtiberina e i carabinieri portarono via i due giovanissimi figli di 9 e 5 anni (ora prossimi ai 10 e ai 6) ai genitori, il padre Harald Leo Valentin e la madre Nadzeya, in esecuzione del provvedimento adottato dal giudice del Tribunale dei Minori, una volta valutato che i bambini non erano stati vaccinati, né seguiti da un medico pediatra, né... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimbi tolti ai genitori, la battaglia legale continua dopo 9 mesi: “Un blackout affettivo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Capodanno 2026, continua la battaglia legale: sospesa la sentenza del TarUna decisione del Tar ha sospeso la sentenza relativa al Capodanno 2026 a Genova.

La spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro l’1 luglio riapre ai turisti dopo 5 anni di chiusura e battaglia legaleIl prossimo primo luglio, la spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro riaprirà ai visitatori dopo cinque anni di chiusura e di controversie legali.

Argomenti più discussi: Bimbi tolti ai genitori, la battaglia legale continua dopo 9 mesi: Un blackout affettivo; I rave, la carne coltivata, i bambini nel bosco, ora Roggero: ogni volta un caso per non far vedere i conti - Left.

Bimbi tolti ai genitori, la battaglia legale continua dopo 9 mesi: Un blackout affettivoLa vicenda della famiglia che non riconosce l’autorità dello Stato e il provvedimento del Tribunale dei Minori. I due fratellini di 9 e 5 anni si trovano ancora in una struttura protetta. 279 giorni ... lanazione.it

Famiglia nel bosco, l'ultima relazione: I bimbi sono a rischio, vanno subito riuniti ai genitoriPALMOLI Genitori lasciati soli nel loro percorso, con il rischio concreto dell’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bambini. E di fronte a questo scenario, la ... ilmessaggero.it