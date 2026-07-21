Il Napoli sta monitorando da vicino Exequiel Zeballos, giovane esterno offensivo argentino. Il club valuta le sue qualità tecniche, ma riconosce che potrebbe essere necessario del tempo prima che possa integrarsi pienamente nella squadra. La società continua a seguire gli sviluppi legati al giocatore, che è considerato uno dei profili più promettenti per rafforzare l’attacco.

Il Napoli continua a seguire con attenzione Exequiel Zeballos, esterno offensivo argentino considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare l’attacco. Sul possibile adattamento del calciatore al campionato italiano si è espresso Favio Bilardo, agente FIFA argentino. Il classe 2002 viene apprezzato per talento e personalità. Il suo percorso è stato però condizionato da alcuni problemi fisici, che gli hanno impedito di trovare continuità e di accumulare un numero maggiore di presenze. L’eventuale trasferimento in Serie A richiederebbe quindi pazienza. Il calcio italiano presenta difficoltà tattiche e ritmi differenti. Zeballos avrebbe bisogno di tempo per comprendere il nuovo contesto e inserirsi nel sistema del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Bilardo su Zeballos: “Ha qualità, ma servirà tempo”

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