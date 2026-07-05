Berrettini e la dj coreana Peggy Gou | nuovo flirt per l' azzurro?

Da sportmediaset.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo i rumors, Matteo Berrettini sarebbe stato visto con Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana, sugli spalti di Wimbledon. La notizia circola dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora.

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Nuovo flirt per Matteo Berrettini? Dopo la fine della storia con Vanessa Bellini, secondo i rumors il campione azzurro di tennis farebbe ora coppia con Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana, che sarebbe stata avvistata sugli spalti di Wimbledon. Qualche mese era stata vista insieme a Carlos Alcaraz a Seul ma era stato lo stesso tennista a smentire una love story tra loro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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