A Bergamo, un altro negozio di scarpe è stato preso di mira da ladri che hanno sfondato la vetrina con un oggetto contundente. I proprietari hanno raccontato di aver assistito alla scena senza poter fare nulla, sentendosi incapaci di difendersi. L’episodio si è verificato nella notte, lasciando il negozio danneggiato e con merce rubata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Bergamo – Rabbia e quel senso di impotenza che ormai accomuna molti esercenti del centro cittadino. Per Alessandra Venturi, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento e calzature in via Spaventa, la notte tra domenica e lunedì ha riproposto un “ vissuto” soltanto di poche settimane fa: una nuova spaccata, la seconda in poco più di due mesi, ha sventrato la vetrina dell’attività, lasciando dietro di sé una scia di danni, un forte spavento e un bilancio economico che supera ormai i 5mila euro. Intorno all’una e trenta di notte, i malviventi sono entrati in azione sfondando il vetro del negozio con un pesante martello frangivetro per poi puntare direttamente al bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bergamo, un’altra spaccata al negozio di scarpe. I titolari: “Noi indifesi”

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