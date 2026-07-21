Da questa mattina, via Angelo Maj a Bergamo è chiusa al traffico per lavori su un’antenna. Una gru si è posizionata intorno alle 9, bloccando la strada tra via Madonna della Neve e via Casalino. La chiusura ha causato rallentamenti e deviazioni del traffico fino a via Ghislandi. La chiusura durerà fino a domani. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La circolazione sarà ripristinata al termine degli interventi.

Da questa mattina, 21 luglio, fino a domani, via Angelo Maj è chiusa per consentire degli interventi su un'antenna. La gru che ha bloccato il traffico è comparsa intorno alle 9, chiudendo la strada nel tratto compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino e provocando rallentamenti fino a via Ghislandi. Atb ha pubblicato una nota sul suo sito, indicando le modifiche alla circolazione dei bus fino a quando la manutenzione non sarà terminata., Le vetture delle linee 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione, una volta raggiunta via Maj percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, viale Papa Giovanni XXIII, via Bono, Stazione Autolinee e riprenderanno il percorso normale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, una gru blocca il traffico in via Maj: rallentamenti e traffico deviato fino a domani

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