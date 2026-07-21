Da questa mattina, via Angelo Maj a Bergamo è chiusa al traffico per lavori su un’antenna. La chiusura è stata causata da una gru posizionata nel tratto tra via Madonna della Neve e via Casalino, con ripercussioni sulla circolazione che si estendono fino a via Ghislandi. La strada resterà chiusa fino a domani, causando rallentamenti e deviazioni nel traffico locale.

Da questa mattina, 21 luglio, fino a domani, via Angelo Maj è chiusa per consentire degli interventi su un'antenna. La gru che ha bloccato il traffico è comparsa intorno alle 9, chiudendo la strada nel tratto compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino e provocando rallentamenti fino a via Ghislandi. Atb ha pubblicato una nota sul suo sito, indicando le modifiche alla circolazione dei bus fino a quando la manutenzione non sarà terminata., Le vetture delle linee 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione, una volta raggiunta via Maj percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, viale Papa Giovanni XXIII, via Bono, Stazione Autolinee e riprenderanno il percorso normale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, una gru blocca il traffico in via Maj: rallentamenti e circolazione deviata fino a domani

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