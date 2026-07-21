Bergamo i box auto da 240mila euro ricavati vicino all' area archeologica di Città Alta

Un'area verde si apre lungo via Porta Dipinta, accanto alla chiesa di Sant’Andrea, ma sotto si nasconde un parcheggio con box auto venduti a circa 240 mila euro. La realizzazione di questa struttura, iniziata circa vent’anni fa tra permessi e lavori, ha trasformato il prato in una sorta di balconata panoramica sulla città bassa. Nessuno, passando, si aspetterebbe che quel prato sia in realtà il tetto di un garage sotterraneo.

Che sia stata un’impresa è fuori discussione, anche solo per la durata del cantiere. Tra permessi e lavori una ventina d’anni. Nessuno, passando per via Porta Dipinta, immaginerebbe che quel prato inaspettato che si apre come una balconata verde su città bassa a fianco della chiesa di Sant’Andrea sia, in realtà, il «tetto» di un parcheggio. Un’autorimessa di 27 garage per la quale l’aggettivo più azzeccato potrebbe essere: esclusiva. Per diversi motivi, il primo tra tutti dato dalla posizione. «È in assoluto dal punto di vista delle quotazioni immobiliari, la zona più cara della città — spiega Gianfederico Belotti di Area Immobiliare —. Sul fronte rivolto a sud, quello appunto di questa autorimessa, i prezzi di un’abitazione possono arrivare anche a toccare gli 8 mila euro a metro quadrato. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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