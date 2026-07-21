Bergamo i 200 rifugi climatici per trovare il fresco in città

A Bergamo sono stati installati 200 rifugi climatici distribuiti in tutti i 25 quartieri della città. Questi spazi sono gratuiti e accessibili a tutti, pensati per offrire un punto di ristoro durante le giornate di temperature elevate. La presenza di queste strutture mira a fornire un luogo di sollievo per chi cerca refrigerio in caso di ondate di calore. La loro distribuzione capillare permette un facile accesso in ogni zona urbana.

Quando si devono fronteggiare temperature proibitive, sono una risorsa: gratuita e, soprattutto, facilmente accessibile a chiunque visto che se ne trovano in ognuno dei 25 quartieri della città. Si tratta dei «rifugi bioclimatici»: non per forza grandi parchi, ma anche giardini, piazze, in generale quelle oasi verdi dotate di un condizionamento naturale, capaci di alleviare la morsa delle ondate di calore. Il Comune li ha mappati, analizzando l’intero patrimonio verde pubblico: ne è nato un Atlante interattivo, che nei prossimi giorni si potrà consultare sul sito di Palazzo Frizzoni (nella sezione «Verde pubblico»). Nel complesso, sono state censite 937 località e i dati raccolti sono stati incrociati con quelli già presenti nel Piano del verde. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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