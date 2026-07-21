Benzina continua la corsa dei prezzi | +9 cent in 15 giorni +16 per il gasolio

In quindici giorni, il prezzo della benzina è aumentato di 9 centesimi al litro, raggiungendo 1,925 euro, mentre il gasolio è salito di 16 centesimi, arrivando a 2,085 euro. La variazione si registra nel contesto di tensioni geopolitiche che influenzano il mercato energetico. I prezzi si riferiscono a carburanti venduti al self-service. Le famiglie continuano a sostenere gli aumenti, senza che siano stati segnalati interventi di riduzione o stabilizzazione dei prezzi.

IL CARO CARBURANTE. La verde al self-service a 1,925 euro al litro e il gasolio a 2,085 euro. Mora: pesa sempre la questione geopolitica. I consumatori: a farne le spese le famiglie. Per fare il pieno alla macchina, rimangono le tasche vuote. Che si tratti di lavoro o di vacanze, è un’estate di salasso per chi si muove in auto, e l’onda lunga del perenne conflitto in Medio Oriente ha innescato una nuova corsa dei prezzi: nelle ultime due settimane, in Bergamasca – ma è così sostanzialmente pure su scala nazionale – la benzina è aumentata di circa 9 centesimi al litro, il gasolio addirittura di 16. Ma basta riavvolgere il calendario per... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Benzina e diesel, perché i prezzi salgono così tanto e cosa vuole fare il governo

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