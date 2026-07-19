In due settimane, il prezzo del gasolio ha registrato un aumento di 18,3 centesimi al litro, tornando ai livelli di marzo. La chiusura dello stretto di Hormuz e la crescente tensione in Medio Oriente sono alla base di questa risalita. Secondo i dati quotidiani del ministero, il prezzo medio del gasolio al self service lontano dalle autostrade si attestava a 2,082 euro al litro.

La tensione in Medio Oriente è tornata a crescere, lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e i prezzi dei carburanti sono risaliti in area di allarme. Il censimento quotidiano del ministero delle Imprese, ieri mattina, ha segnalato che il gasolio al self service lontano dalle autostrade costava in media 2,082 centesimi al litro. Si tratta di 18,3 centesimi in più rispetto al 4 luglio scorso, quando il Governo aveva scritto la parola fine dopo l’ultima puntata degli sconti temporanei sulle accise. Il prezzo medio di ieri 18 luglio è 10,2 centesimi sotto ai massimi di metà aprile, ma solo 2,1 cent più basso dei livelli registrati il 18 marzo, quando il consiglio dei ministri si riunì nel pomeriggio per attivare il primo taglio fiscale al distributore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gasolio, +18,3 cent in 15 giorni: prezzi risaliti ai livelli di marzo

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