Dopo gli attacchi di Israele, lo stadio “Camille Chamoun” a Beirut è stato trasformato in un centro di accoglienza. Gli spalti e i corridoi sotterranei sono pieni di tende, ospitando più di 1.000 sfollati. La struttura, precedentemente dedicata alle partite, ora funge da rifugio temporaneo per chi ha perso la casa. La zona si presenta come un'area di emergenza, con tende e persone che cercano riparo.

https:www.tpi.itappuploads202607RaiIlFattoreUmanoBeirutSfollati.mp4 Nel cuore di Beirut, lo Stadio “Camille Chamoun” ha smesso di ospitare partite. I suoi spalti e i corridoi sotterranei nascondono oggi una distesa di tende: è diventato il più grande centro di accoglienza temporanea del Libano, rifugio per oltre 1.500 sfollati in fuga dai bombardamenti della periferia di Dahieh e del Sud. La capitale è ormai satura; ogni scuola, albergo o spartitraffico ospita chi ha perso tutto. Ali Salloum, soccorritore della Al-Rissala Scouts Association, guida tra queste strade stravolte. Racconta con amarezza di come nemmeno le ambulanze siano più sicure, prese di mira da attacchi ripetuti che colpiscono i sanitari mentre tentano di salvare i feriti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Tpi.it - Beirut, la capitale degli sfollati: “Dopo gli attacchi di Israele la città è diventata un centro di accoglienza” | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terrifying attack: Israel razes Lebanon to ground – 100 targets bombed in 10 minutes

Notizie e thread social correlati

Teheran minaccia Israele: «Gli attacchi a Beirut non resteranno impuniti»Le autorità di Teheran hanno dichiarato che gli attacchi aerei israeliani sui sobborghi meridionali di Beirut non resteranno senza conseguenze,...

Israele bombarda due volte la città di Tiro, nel sud del Libano: le immagini degli attacchiIsraele ha condotto due raid aerei sulla città di Tiro nel sud del Libano, con il primo attacco che ha distrutto il complesso dell’Imam Hussein.

Temi più discussi: A Beirut un grande progetto contemporaneo per gli 800 anni della morte di San Francesco. L’intervista; Dieci minuti di Oscurità eterna nel cielo di Beirut; Roma torna capitale della diplomazia mediterranea; Dieci minuti a Beirut: il mercoledì nero del Libano su Rai 3.

L'inferno su Beirut, ha inizio l'Operazione Oscurità Eterna: così Israele ha attaccato la capitale del LibanoL'offensiva è stata descritta dal Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, come il colpo più duro inferto all'organizzazione paramilitare sciita dai tempi dell'Operazione Beepers del 2024. ilmessaggero.it

Le foto del bombardamento israeliano nel centro di BeirutGiovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni: due attacchi hanno colpito il quartiere di Bachoura, nel centro della città, una ... ilpost.it