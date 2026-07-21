A partire dal primo settembre, in Valdinievole si passerà da sei a tre dirigenze scolastiche, con gli accorpamenti che interessano anche l’agrario e il liceo. A Larciano Lamporecchio sarà istituita una nuova presidenza unica, affidata a una dirigente che ricoprirà il ruolo di super dirigente. La decisione segue le richieste di ottimizzazione ministeriali e comporta un riassetto degli organici e delle strutture amministrative delle scuole coinvolte.

Sei dirigenze diventano tre in Valdinievole con gli accorpamenti che prenderanno il via il primo settembre. Super dirigente a Larciano Lamporecchio, dove (in virtù delle richieste di ottimizzazione ministeriali) ci sarà un’unica presidenza e sarà tenuta da Giulia Angela Iozzelli. Unica dirigente anche per il bi-comprensivo di Monsummano. Da settembre ce ne sarà uno unico e verrà diretto da Delia Dami, già preside del comprensivo Caponnetto. Sarà Alessia Bechelli, attuale dirigente scolastica dell’agrario Anzilotti di Pescia, la doppia preside del nuovo istituto Lorenzini di Pescia che manterrà il codice meccanografico ma andrà a inglobare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bechelli all’agrario e liceo: "Serve un assestamento"

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