Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 22 luglio 2026. Ridge e Li parlano della salute di Taylor. Grace ha appurato che non soffre di insufficienza cardiaca, ma della sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che lei veda un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto, specialmente con Brooke e con i propri figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 22 luglio 2026: Hope viene sorpresa da una notizia insperata

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Beautiful anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: Hope cacciata dalla Forrester dopo lo scandalo

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