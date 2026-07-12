Nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 luglio 2026, Steffy è convinta che Hope abbia oltrepassato ogni limite. Dopo il duro confronto con la rivale, la manager della Forrester decide non solo di licenziarla, ma anche di mettere fine alla Hope for the Future. Una scelta destinata a provocare nuove fratture tra Logan e Forrester. Le puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 luglio 2026 saranno dominate da uno scontro sempre più acceso all’interno della Forrester Creations. Al centro della vicenda troviamo Carter Walton, deciso a portare avanti un ambizioso progetto di cambiamento per l’azienda. L’avvocato e dirigente continua a credere che la casa di moda abbia bisogno di evolversi per affrontare le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful, Anticipazioni Dal 20 Al 26 Luglio 2026: Hope viene cacciata dalla Forrester!

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Beautiful anticipazioni dal 1 al 7 giugno 2026: Hope ammette di non aver dimenticato Finn

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