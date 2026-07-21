Beautiful anticipazioni | Hope e Carter si innamorano? Il folle piano contro i Forrester

Da latuafonte.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hope Logan e Carter Walton si avvicinano sempre di più, crescendo l’attrazione tra i due. Nel frattempo, si trovano uniti contro la famiglia Forrester e le decisioni di Steffy, Ridge ed Eric. Le puntate mostrano i due protagonisti che condividono momenti intensi e svelano un rapporto che si fa sempre più stretto, mentre affrontano insieme le tensioni e le controversie che coinvolgono il clan Forrester.

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Le nuove puntate di Beautiful portano in scena una nuova coppia destinata a far discutere: Hope Logan e Carter Walton. Tra i due nasce infatti un’attrazione sempre più forte, proprio mentre entrambi si ritrovano uniti contro la famiglia Forrester e contro le decisioni prese da Steffy, Ridge ed Eric. Ma Hope e Carter si innamorano davvero? E il loro rapporto è destinato a trasformarsi in una vera storia d’amore oppure nasce soltanto da una comune sete di rivalsa? Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano una svolta clamorosa, con i due protagonisti pronti a mettere in atto un folle piano contro i Forrester. Hope e Carter si innamorano?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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