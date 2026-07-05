Beautiful Anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2026 | Ivy torna alla Forrester | il piano di Carter divide tutta l’azienda!
Nelle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 luglio 2026, Ivy Forrester torna a Los Angeles con l’obiettivo di rilanciare la linea di gioielli. A sostenerla c’è Carter, sempre più determinato a cambiare il futuro della Forrester Creations. La proposta però crea forti contrasti con Steffy e apre una nuova frattura ai vertici dell’azienda. Alla Forrester Creations si respira un clima di forte tensione. Da una parte c’è Hope Logan, sempre più preoccupata per il destino della sua linea Hope For The Future. Dall’altra c’è Steffy Forrester, determinata a prendere decisioni che ritiene necessarie per il bene dell’azienda. Hope si ritrova sola nel suo ufficio, immersa nei pensieri. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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