Beatrice Valli e Marco Fantini aprono le porte della loro casa da sogno a CityLife | 300 mq con giardino e beauty room

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno aperto le porte della loro abitazione a CityLife, Milano. La casa, di circa 300 metri quadrati, dispone di un giardino privato e una beauty room. Gli ambienti sono stati progettati per ospitare una famiglia con quattro figli. La residenza si trova in uno dei quartieri più esclusivi della città.

Una casa di circa 300 metri quadrati nel cuore di CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano, con un giardino privato, una celebre beauty room e ambienti progettati per accogliere una famiglia con quattro figli. È qui che vivono Beatrice Valli e Marco Fantini, protagonisti di uno degli appartamenti più ammirati sui social, realizzato insieme allo studio AMDB Architetti. L’abitazione, situata nelle Residenze Libeskind 2, non punta soltanto sull’estetica, visto che ogni spazio è stato progettato per unire design contemporaneo e funzionalità, con ambienti ampi e luminosi che permettono alla coppia di gestire al meglio la quotidianità insieme ai quattro figli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Dentro l’appartamento da 300 mq di Beatrice Valli e Marco Fantini a Milano • Beatrice Valli e Marco Fantini vivono in un appartamento da circa 300 metri quadrati a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2 di CityLife. Esploriamolo stanza dopo stanza. x.com

Dentro l’appartamento da 300 mq di Beatrice Valli e Marco Fantini a MilanoBeatrice Valli e Marco Fantini vivono in un appartamento da circa 300 metri quadrati a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2 di CityLife. Esploriamolo stanza dopo stanza. msn.com

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