Il vero castello di Downton Abbey cerca il suo Mr Carson | i conti di Carnarvon aprono le porte della loro casa

I conti di Carnarvon hanno aperto le porte di Highclere Castle, noto come il vero castello di Downton Abbey. La dimora, ancora abitata, è diventata celebre grazie alla serie televisiva. La proprietà non è accessibile tutto l’anno, ma periodicamente viene aperta al pubblico per visite e eventi. La casa rappresenta un esempio di residenza storica britannica ancora in uso. La decisione di aprire le porte segue iniziative di promozione e raccolta fondi.

Per milioni di spettatori è semplicemente Downton Abbey, ma in realtà Highclere Castle è molto di più: è una dimora privata ancora abitata dalla famiglia dei conti di Carnarvon, un luogo dove la storia continua a vivere ogni giorno e che, durante la stagione delle visite, apre le proprie porte a circa 1500 persone provenienti da ogni angolo del mondo. Negli ultimi giorni il castello è tornato al centro dell’attenzione anche per un curioso annuncio pubblicato da Lady Carnarvon, che ha dato il via alla ricerca di una nuova figura da inserire nello staff della tenuta, un ruolo che ha ricordato a molti il leggendario Mr. Carson della serie. Ma... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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