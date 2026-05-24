Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter mentre il club milanese sembra aprire a una possibile cessione. La situazione attorno al difensore è cambiata rispetto a qualche mese fa, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali di un trasferimento imminente. Al momento, non si parla di accordi definitivi, ma alcuni club stranieri hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore. La situazione resta in evoluzione, senza indicazioni chiare sui prossimi passi.

L’aria attorno ad Alessandro Bastoni a Milano non è più la stessa di qualche mese fa. Non è una cessione dietro l’angolo, né tantomeno un trasferimento già scritto sui tabloid inglesi o spagnoli, ma qualcosa sta cambiando davvero nel modo in cui altri club guardano alla difesa dell’ Inter. Per lungo tempo Bastoni era stato accostato principalmente al Barcellona; i catalani lo avevano messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la linea difensiva e il giocatore, secondo alcuni report, non avrebbe escluso l’idea di trasferirsi al Camp Nou. Tuttavia, quell’ipotesi si sarebbe raffreddata con il passare delle settimane, non tanto per mancanza di interesse, quanto perché il club spagnolo non sarebbe riuscito a concretizzare l’ offerta necessaria oppure non avrebbe accelerato sul mercato come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni dimentica il Barcellona, ma può lasciare l’Inter: assalto del ‘diavolo’

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BASTONI AL BARCELLONA SPINTA BLAUGRANA PER IL DIFENSORE

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