Basket b Baskérs arriva un pivot Mustapha dal vivaio Unieuro

I Baskérs Forlimpopoli hanno annunciato l'ingaggio di Massimiliano Mustapha, un pivot nato nel 2007 e originario di Forlì. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile di una squadra locale e si unisce alla squadra proveniente dal vivaio di Unieuro. La firma rappresenta un passo importante per il roster, che si rafforza con un giovane proveniente dal settore giovanile. Mustapha si inserisce nel progetto di sviluppo del team, che punta anche a valorizzare i talenti locali.

Un altro importante tassello per i Baskérs Forlimpopoli, che ieri hanno ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Mustapha (foto). Classe 2007, forlivese di nascita, cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro 2.015, Mustapha ha nel suo curriculum alcune presenze con la Nazionale Under 15, oltre che un importante trascorso nei campionati di eccellenza: nell’ultima stagione, il nuovo giocatore dei Baskérs ha viaggiato a quasi 9 punti di media, con un season high di 24 punti contro l’Aurora Brindisi. Pivot dotato di atletismo e forza fisica, "Max" dovrà portare alla causa grande quantità ed entusiasmo alla sua prima stagione tra i senior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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