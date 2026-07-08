Basket serie B interregionaòe Baskérs ecco il primo volto nuovo | il giovane Bassi dall’Unieuro

La società Baskérs Forlimpopoli ha comunicato l’ingaggio di Tommaso Bassi, guardia nato nel 2007, proveniente dall’Under 19 Eccellenza di una squadra di pallacanestro. Bassi si unisce al roster e rappresenta il primo nuovo acquisto per la squadra nella stagione di Serie B interregionale. La società ha reso noto l’accordo attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

Arriva il primo volto nuovo in casa Baskérs Forlimpopoli: nella giornata di ieri, la società artusiana ha annunciato l’arrivo di Tommaso Bassi (nella foto), guardia classe 2007 proveniente dall’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, società con cui è cresciuto per tutto il percorso giovanile. Esterno poliedrico, dotato di una buona fisicità e soprattutto di buona mano, Bassi sarà chiamato a portare un contributo nelle rotazioni e negli allenamenti alla sua prima esperienza in un campionato senior. "Quando ho ricevuto la chiamata dei Baskérs non potevo crederci ed ero veramente felicissimo – ha dichiarato Bassi –. Mi hanno parlato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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