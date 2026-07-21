La grande barriera corallina australiana è esposta a un rischio molto elevato di sbiancamento estremo e diffuso e di “collasso dell’ecosistema” a causa del fenomeno meteorologico El Niño di quest’anno. È l’allarme lanciato da alcuni scienziati. Le Nazioni Unite hanno espresso “grave preoccupazione” per il fenomeno e per l’impatto del cambiamento climatico. L'allarme su El Niño e la barriera corallina Il monitoraggio dell'Unesco Cosa succederebbe se scomparisse la barriera corallina L’allarme su El Niño e la barriera corallina La barriera corallina australiana è considerata la più grande al mondo e si estende per 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dello stato australiano del Queensland. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barriera corallina a rischio a causa di El Niño, allarme degli scienziati sul "collasso dell'ecosistema"

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