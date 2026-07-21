Dopo l'amichevole contro il Rovereto, l'allenatore del Verona ha dichiarato che non sono previste molte cessioni. Ha osservato che nel primo e nel secondo tempo si sono verificati cambiamenti significativi. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui movimenti di mercato o sui giocatori coinvolti. La discussione si è concentrata principalmente sull'andamento della partita, senza dettagli sulle strategie di mercato del club.

Marco Baroni ha parlato dopo l'amichevole del Verona con il Rovereto, a Folgaria. Queste le sue dichiarazioni. Che cosa le è piaciuto di più e che cosa, invece, le è piaciuto di meno? "Sono stati un primo e un secondo tempo molto diversi. Sono soddisfatto del primo tempo perché ho visto alcune delle cose che abbiamo provato. La squadra è stanca, però ha messo in campo partecipazione e dedizione. Soprattutto, ha ricercato quegli obiettivi sui quali abbiamo lavorato in questi pochi giorni e che avevamo richiesto prima della partita. Per questo considero il test molto positivo. Mi è piaciuto un po’ meno il secondo tempo, quando i ragazzi più giovani hanno pensato di giocare da soli e di affidarsi alle iniziative individuali. 🔗 Leggi su Hellas1903.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Hellas1903.it - Baroni si sbilancia sul mercato del Verona: "Non verranno fatte tante cessioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Stankovic premiato come miglior giovane in belgio, ma non si sbilancia sul suo futuro in nerazzurroAleksandar Stankovic ha ricevuto il riconoscimento come miglior giovane nel massimo campionato belga, dopo aver contribuito alla vittoria del titolo...

Milan, Pellegatti sul mercato: "Prima il centravanti, poi si pensa alle cessioni"Il Milan sta pianificando le prossime mosse di mercato, con priorità al rafforzamento dell’attacco prima di considerare eventuali cessioni.