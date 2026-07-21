A Corsico, nell'hinterland di Milano, un barista è stato aggredito da un gruppo di adolescenti in due momenti distinti. Inizialmente, i giovani sono entrati nel locale, colpendo i tavoli e giocando con un pallone. Successivamente, hanno aggredito fisicamente il barista, che è stato soccorso e portato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A Corsico, nell'hinterland di Milano, un barista è stato aggredito nel suo esercizio commerciale da una baby gang in due tornate: prima de adolescenti sono entrati nel locale, colpendo i tavoli e giocando con il pallone. Il titolare ha chiamato i carabinieri, che li identificano. Quando i militari si allontanano, i due giovanissimi ritornano, con altre cinque persone per il raid punitivo. Il barista aggredito si chiama Simone Santulli: è stato curato all'ospedale San Carlo e poi dimesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Barista picchiato da una baby gang e finito in ospedale

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