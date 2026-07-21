Bari l' ondata di caldo danneggia i fusibili della linea di Ferrotramviaria | stop ai treni nella zona Nord

Notizia in breve

A causa delle alte temperature, i fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea Ferrotramviaria via Palese-Macchie, a nord di Bari, si sono rotti. Di conseguenza, i treni nella zona Nord sono stati sospesi. L'interruzione riguarda esclusivamente questa tratta e si è verificata a causa del surriscaldamento causato dal caldo intenso. Non sono state segnalate altre problematiche o incidenti.