Bari l' ondata di caldo danneggia i fusibili della linea di Ferrotramviaria | stop ai treni nella zona Nord
A causa delle alte temperature, i fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea Ferrotramviaria via Palese-Macchie, a nord di Bari, si sono rotti. Di conseguenza, i treni nella zona Nord sono stati sospesi. L'interruzione riguarda esclusivamente questa tratta e si è verificata a causa del surriscaldamento causato dal caldo intenso. Non sono state segnalate altre problematiche o incidenti.
A causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea Ferrotramviaria via Palese-Macchie, a nord di Bari. Per via del guasto tecnico - fa sapere la società di trasporto ferroviario - la linea è stata temporaneamente interrotta alla circolazione. I treni vengono deviati sul percorso via Aeroporto con bus sostitutivi sulla tratta Europa - Palese - Macchie, mentre le squadre di manutenzione sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. Il guasto, a quanto si apprende, sarebbe dovuto all'intenso calore che da giorni insiste sulla Puglia e sul Barese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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