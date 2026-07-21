Le temperature elevate hanno causato un guasto agli impianti della Ferrotramviaria a nord di Bari. La circolazione sulla linea via Palese-Macchie è stata sospesa temporaneamente a causa di danni ai fusibili. I treni sono stati fermati e la circolazione rimane interrotta fino a nuovo avviso. Nessun altro dettaglio sulle riparazioni o sui tempi di ripristino è stato comunicato.

Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della Ferrotramviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via Aeroporto, mentre sono stati attivati bus sostitutivi sulla tratta Europa-Palese-Macchie. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, caldo estremo manda in tilt la Ferrotramviaria: stop ai treni per danni ai fusibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Danni alla linea a Montello-Gorlago, stop ai treni tra Bergamo e BresciaNella giornata di sabato 16 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montello-Gorlago e Seriate è stata sospesa a causa di danni alla linea causati...

Leggi anche: Il caldo estremo manda in tilt la rete elettrica, decine di blackout a Torino. Luci spente anche in alcuni quartieri di Milano

Acqua a senzatetto e turisti: ecco il piano caldo a Bari. Dove e come funzionaDistribuzione di bottigliette d’acqua ai senzatetto e ai turisti in centro. Spiagge presidiate per la pronta assistenza. Alcuni bar pronti ad accogliere chi è in ... quotidianodipuglia.it

Bari nella morsa del caldo estremo per altri due giorni: da mercoledì temperature in caloLa Protezione civile conferma il livello 3 di allerta per oggi e domani. Da mercoledì il rischio dovrebbe scendere al livello 1 ... baritoday.it