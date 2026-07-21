Bari in un anno 198 cantieri Leccese | Tanti disagi ma convinti delle scelte

Da quotidianodipuglia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un anno sono stati avviati 198 cantieri in città. Tra i progetti finanziati ci sono 71 interventi, tra Pnrr e Pnc, per circa 700 milioni di euro. Le opere della Città Metropolitana aggiungono un ulteriore miliardo di euro di fondi destinati al territorio. Nonostante i disagi causati, le autorità locali sottolineano di essere convinte delle decisioni prese.

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Settantuno progetti, tra Pnrr e Pnc, finanziati per circa 700 milioni di euro. A cui si sommano le opere previste dalla Città Metropolitana con una ricaduta complessiva sul territorio di più di un miliardo di euro di fondi. Un quadro complesso che è stato al centro del Consiglio comunale di Bari convocato in seduta monotematica su richiesta delle opposizioni di centrodestra. Non soddisfatte dalla conferenza stampa organizzata a inizio luglio dall’amministrazione proprio per fare il punto con la cittadinanza sullo stato di avanzamento di cantieri e progetti dopo la scadenza ufficiale del 30 giugno. I numeri forniti dalla giunta, con gli assessori che sono intervenuti a turno per relazionare sui propri ambiti di competenza, sono noti: il 100% del target raggiunto sulla prima missione Pnrr relativa alla digitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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