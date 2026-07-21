Il centrocampista ha dichiarato che la squadra intende riprendere la stagione giocando al massimo delle proprie capacità, come fatto in precedenza. Ha affermato di voler rimanere nell’Inter per tutta la vita. Dopo aver vinto il campionato e la Coppa Italia, il club si sta preparando per una nuova stagione con obiettivi ancora da definire.

Barella tra Chivu, nuovi obiettivi e il sogno di chiudere la carriera in nerazzurro: le dichiarazioni del centrocampista. Dopo aver conquistato campionato e Coppa Italia, l’Inter è già al lavoro per preparare una stagione che si preannuncia ricca di obiettivi. Nel ritiro estivo in Germania, Nicolò Barella guarda avanti con entusiasmo e racconta le sensazioni dei primi giorni agli ordini di Cristian Chivu. Il vice capitano nerazzurro parla del suo ruolo all’interno dello spogliatoio, della voglia di continuare a vincere e del sogno di chiudere un giorno la carriera con la maglia dell’Inter. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Barella: “L’obiettivo all’Inter è sempre vincere”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barella svela: «Vogliamo riprendere come abbiamo finito, quindi giocando il nostro miglior calcio. Io nerazzurro a vita»

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