Il sindaco di Terni ha segnalato la scoperta di microspie nascoste in alcune prese elettriche degli uffici comunali. La denuncia è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’ente. Il sindaco ha anche espresso la speranza che le apparecchiature siano di proprietà della procura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o sulla provenienza delle apparecchiature. La notizia riguarda esclusivamente il ritrovamento di dispositivi di ascolto non autorizzati.

Terni, 21 luglio 2026 – Alcuni dispositivi di ascolto sono stati trovati in alcune prese elettriche negli uffici del Comune di Terni. Lo ha denunciato il sindaco Stefano Bandecchi in una nota sul sito dell’Ente. Le cimici nascoste negli uffici di palazzo Spada. "Spero che siano della Procura, perché sarebbe tutto più normale, naturale”, ha commentato Bandecchi. Le microspie nascoste “sono state trovate questa mattina a palazzo Spada. Non nella mia stanza, almeno al momento, ma in altri spazi”. “Non posso precisare al momento – ha spiegato – in quali stanze né quante ‘cimici’, né chi se n’è accorto. Non ho un giudizio particolare, non so se siano attribuibili alla Procura della Repubblica o a qualcun altro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandecchi denuncia microspie nascoste nelle prese elettriche in Comune: “Spero siano della Procura”

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