A Bagnoli-Coroglio, Legambiente e Goletta Verde hanno chiesto di avviare immediatamente le bonifiche dei siti inquinati. L’associazione sostiene che la riqualificazione del territorio richiede interventi di bonifica, rispetto delle norme e cantieri trasparenti. L’obiettivo è una rigenerazione pubblica e sostenibile dell’area. L’appello si rivolge alle autorità competenti affinché si attivino senza ritardi per ripristinare la legalità e tutelare l’ambiente.

Legambiente e Goletta Verde lanciano da Bagnoli-Coroglio l’appello per bonifiche, legalità nei cantieri e una rigenerazione pubblica e sostenibile. «Bonificare per rigenerare». È l’appello lanciato da Legambiente insieme a Goletta Verde dal Sin di Bagnoli-Coroglio, nel primo giorno della tappa campana della campagna ambientalista. Al centro dell’iniziativa c’è la richiesta di ecogiustizia e di un nuovo futuro per il Sito di Interesse Nazionale, che comprende 249 ettari sulla terraferma e 1.453 ettari a mare, interessati dall’inquinamento prodotto da decenni di attività siderurgiche e industriali pesanti. Legambiente è intervenuta anche sulle verifiche avviate dal prefetto di Napoli attraverso un decreto di accesso ai cantieri di Bagnoli, finalizzato ad accertare la regolarità dei lavori e delle imprese coinvolte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bagnoli-Coroglio, l’appello di Legambiente: “Bonificare per rigenerare, ecogiustizia subito”

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