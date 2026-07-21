Bacoli spiagge Della Ragione e Castellone | Dalla parte dei cittadini

Notizia in breve

Il sindaco di Bacoli ha confermato che l’81% delle spiagge sarà pubblico, mantenendo questa posizione nonostante le discussioni in corso. La vicepresidente del Senato sostiene questa decisione e si schiera dalla parte dei cittadini. La questione riguarda le aree di Della Ragione e Castellone, dove si continua a discutere sulla gestione e l’accesso alle spiagge. Nessuna modifica alle decisioni prese finora è stata annunciata.