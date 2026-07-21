Bacoli spiagge Della Ragione e Castellone | Dalla parte dei cittadini

Da teleclubitalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Bacoli ha confermato che l’81% delle spiagge sarà pubblico, mantenendo questa posizione nonostante le discussioni in corso. La vicepresidente del Senato sostiene questa decisione e si schiera dalla parte dei cittadini. La questione riguarda le aree di Della Ragione e Castellone, dove si continua a discutere sulla gestione e l’accesso alle spiagge. Nessuna modifica alle decisioni prese finora è stata annunciata.

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Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, non arretra di un passo sulla questione spiagge. L’81% sarà pubblico e al suo fianco la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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