Bacoli spiagge Della Ragione e Castellone | Dalla parte dei cittadini
Il sindaco di Bacoli ha confermato che l’81% delle spiagge sarà pubblico, mantenendo questa posizione nonostante le discussioni in corso. La vicepresidente del Senato sostiene questa decisione e si schiera dalla parte dei cittadini. La questione riguarda le aree di Della Ragione e Castellone, dove si continua a discutere sulla gestione e l’accesso alle spiagge. Nessuna modifica alle decisioni prese finora è stata annunciata.
Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, non arretra di un passo sulla questione spiagge. L’81% sarà pubblico e al suo fianco la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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Un altro importante riconoscimento per Bacoli arriva dal The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico che ha raccontato la battaglia portata avanti con determinazione dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione per liberare le spiagge della città. È davvero i facebook
Parte da #Bacoli col giovane #sindaco #JosiGerardoDellaRagione la rivoluzione delle #spiaggelibere. Il giovane sindaco sta diventando il simbolo del #mare #diritto di tutti. #pezzenti #DellaRagione x.com
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